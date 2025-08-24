IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Стилияна Николова със сребърен медал на обръч от Световното първенство

Световна шампионка на обръч стана София Рафаели

24.08.2025 | 18:30 ч. Обновена: 24.08.2025 | 19:41 ч. 9
Lap.bg

Lap.bg

Най-добрата българска гимнастичка Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч от Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. 

Възпитаничката на Валентина Иванова изпълни отлично композицията си и получи оценка от 29.950 точки, от които 13.400 за трудност, 8.200 за артистичност и 8.350 за изпълнение. Световна шампионка на обръч стана бронзовата медалистка София Рафаели (Италия) с 30.650 точки, а трета се нареди Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки.

За Николова това беше трето сребро за България от шампионата след второто място в многобоя и в отборната надпревара.

Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) допусна грешки и остана едва пета с 28.950.

По-късно днес Стилияна Николова ще участва на финалите на топка, бухалки и лента. Междувременно Ева Брезалиева ще се състезава на лента, а ансамбълът на България - на пет ленти. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Стилияна Николова художествена гимнастика
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem