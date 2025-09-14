Лудогорец и Локомотив Пловдив завършиха 1:1

Локомотив Пловдив изпусна да поднесе изненадата в осмия кръг на Първа лига. Гостуването на Лудогорец насред „Лаута“ завърши 1:1, а възпитаниците на Душан Косич могат само да съжаляват.

Домакините имаха преднина в резултата до средата на 8-минутното добавено време. Резултатът откри Каталин Иту още в шестата минута. На Локомотив Пловдив му се наложи цяло полувреме да играе с човек повече след директен червен картон на Ивайло Иванов в 44‘.

В течение на двубоя гостите нацелиха гредите на два пъти, а ВАР също се намеси в 77‘, за да отмени гол на Ерик Биле заради засада. В крайна сметка Георги Давидов остави битката да продължи повече от 100 минути при само осем минути добавено време.

Изравнителното попадение беше дело на Петър Станич от дистанция. След това попадение Лудогорец остана без загуба по родните терени от края на миналия сезон, когато отстъпи при визитата на Черно море с 0:2.

