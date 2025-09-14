IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лудогорец и Локомотив Пловдив завършиха 1:1

Пловдивчани имаха преднина до средата на 8-минутното добавено време

14.09.2025 | 20:17 ч. Обновена: 14.09.2025 | 21:31 ч. 6
Локомотив Пловдив изпусна да поднесе изненадата в осмия кръг на Първа лига. Гостуването на Лудогорец насред „Лаута“ завърши 1:1, а възпитаниците на Душан Косич могат само да съжаляват. 

Домакините имаха преднина в резултата до средата на 8-минутното добавено време. Резултатът откри Каталин Иту още в шестата минута. На Локомотив Пловдив му се наложи цяло полувреме да играе с човек повече след директен червен картон на Ивайло Иванов в 44‘. 

В течение на двубоя гостите нацелиха гредите на два пъти, а ВАР също се намеси в 77‘, за да отмени гол на Ерик Биле заради засада. В крайна сметка Георги Давидов остави битката да продължи повече от 100 минути при само осем минути добавено време. 

Изравнителното попадение беше дело на Петър Станич от дистанция. След това попадение Лудогорец остана без загуба по родните терени от края на миналия сезон, когато отстъпи при визитата на Черно море с 0:2.

