Ботев (Пловдив) привлече четвърти бразилец

Това е 16-и нов футболист в клуба

16.09.2025 | 20:52 ч. Обновена: 16.09.2025 | 21:17 ч. 1
Снимка: ПФК Ботев

Ботев (Пловдив) привлече 16-и нов футболист през това лято, съобщиха от клуба. „Жълто-черните“ подписаха дългосрочен контракт с Талес Жозе да Силва, който се превръща в четвъртия бразилец в селекцията на "канарчетата".

Талес е роден на 28 септември 1998 година и играе като крило. В кариерата си до момента той е бил част от отбори в родината си, Република Корея и Бахрейн.

За последно офанзивният играч бе част от бразилския Ретро, където бе съотборник с последното ново попълнение в състава на "канарчетата" - Франклин Маскоте.

Тагове:

ботев пловдив талес
