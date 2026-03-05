Драма: Лудогорец с гол в последните минути, червен картон за Левски

Лудогорец победи Левски с 1:0 в Разград в дербито от 24-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата отбеляза Ерик Маркус от фаул в 80-ата минута. Сериозна вина за гола има Светльо Вуцов, който сгреши фатално.

Двубоят беше оспорван, като през по-голямата част от времето двата отбора действаха предпазливо. В крайна сметка домакините успяха да стигнат до успеха след късния гол на Маркус.

Това бе трети мач между двата тима в рамките на последния месец. “Орлите“ записаха победа и в предишните две срещи – за Суперкупата на България и за Купата на България.

Още спортни новини може да четете на Gol.bg.