IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

Драма: Лудогорец с гол в последните минути, червен картон за Левски

Единственото попадение в срещата отбеляза Ерик Маркус от фаул

05.03.2026 | 20:41 ч. 20
БГНЕС

БГНЕС

Лудогорец победи Левски с 1:0 в Разград в дербито от 24-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата отбеляза Ерик Маркус от фаул в 80-ата минута. Сериозна вина за гола има Светльо Вуцов, който сгреши фатално.

Двубоят беше оспорван, като през по-голямата част от времето двата отбора действаха предпазливо. В крайна сметка домакините успяха да стигнат до успеха след късния гол на Маркус.

Това бе трети мач между двата тима в рамките на последния месец. “Орлите“ записаха победа и в предишните две срещи – за Суперкупата на България и за Купата на България.

Още спортни новини може да четете на Gol.bg.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лудогорец Левски бг футбол Светослав Вуцов червен картон Маркус Суперкупа
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem