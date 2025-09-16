IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 115

Арсенал удари като гост Атлетик Билбао в ШЛ

Разписаха се резервите Мартинели и Тросар

16.09.2025 | 22:23 ч. Обновена: 16.09.2025 | 23:08 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Арсенал победи с 2:0 като гост Атлетик Билбао в мач от основната фаза на Шампионската лига. Резервите Габриел Мартинели и Леандро Тросар бяха точни за гостите през втората част, правейки разликата в двубоя на "Сан Мамес".

Първата част беше равностойна и отборите не създадоха много голови положения в двете наказателни полета. 

В 72-ата минута, само 60 секунди след появата си в игра, Мартинели даде аванс за "артилеристите" след асистенция на Тросар.

Три минути преди края на редовното време на срещата Мартинели изведе Тросар и той технично оформи крайния резултат 2:0 в полза на Арсенал. 

Юнион Сен Жилоаз победи с 3:1 като гост ПСВ Айндховен в дебюта си в Шампионската лига. Белгийският първенец взе аванс още в деветата минута след точно изпълнение на дузпа от Промис Дейвид. Половин час след това Аноар Ел Хадж удвои аванса в полза на гостите.

Кевин Мак Алистър даде три попадения преднина за Юнион Сен Жилоаз в 81-ата минута, а Рубен ван Бомел върна един гол за ПСВ в последните секунди на редовното време.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

арсенал
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem