Арсенал удари като гост Атлетик Билбао в ШЛ

Арсенал победи с 2:0 като гост Атлетик Билбао в мач от основната фаза на Шампионската лига. Резервите Габриел Мартинели и Леандро Тросар бяха точни за гостите през втората част, правейки разликата в двубоя на "Сан Мамес".

Първата част беше равностойна и отборите не създадоха много голови положения в двете наказателни полета.

В 72-ата минута, само 60 секунди след появата си в игра, Мартинели даде аванс за "артилеристите" след асистенция на Тросар.

Три минути преди края на редовното време на срещата Мартинели изведе Тросар и той технично оформи крайния резултат 2:0 в полза на Арсенал.

Юнион Сен Жилоаз победи с 3:1 като гост ПСВ Айндховен в дебюта си в Шампионската лига. Белгийският първенец взе аванс още в деветата минута след точно изпълнение на дузпа от Промис Дейвид. Половин час след това Аноар Ел Хадж удвои аванса в полза на гостите.

Кевин Мак Алистър даде три попадения преднина за Юнион Сен Жилоаз в 81-ата минута, а Рубен ван Бомел върна един гол за ПСВ в последните секунди на редовното време.