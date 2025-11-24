Стилиян Петров към Боби Михайлов: Ще се справиш!

Бившият капитан на националния отбор на България - Стилиян Петров пожела бързо оздравяване на бившия президент на БФС Борислав Михайлов, който се възстановява от инсулт.

“Животът има свойството да променя перспективите ни и да ни напомня кое е наистина важно. Въпреки че сме имали различия, днес подкрепата ми е към Борислав Михайлов и неговото семейство, който смело и с подкрепата на своите близки се изправя пред здравословни предизвикателства. В момент на това изпитание искам да знаеш, че те подкрепям и се надявам на бързото ти възстановяване. Миналите ни разногласия бледнеят в сравнение със силата и устойчивостта, които трябва да покажеш в този момент — така, както си го правил винаги на терена. Ще се справиш!“, написа Петров в социалната мрежа.

Свързани статии Борислав Михайлов е получил инсулт, в болница е

Стенли беше част от екипа на Димитър Бербатов в опитите му да оглави футболната централа и остро критикуваше работата на Михайлов. В момент като настоящия обаче всичко това е на заден план. / БГНЕС