Какъв стимул има Путин да подпише мирното споразумение за Украйна?

След поредната дипломатическа спасителна мисия в последния момент, европейските лидери се противопоставиха на подкрепяния от САЩ мирен план, който целеше да раздели Украйна точно преди американците да направят същото с пуйките си за Деня на благодарността, пише The Times.

Докато Киев и европейските му съюзници се борят да задържат президента Тръмп на своя страна, има малко признаци, че Москва сериозно обмисля мир.

Дори ако Тръмп успее в амбициозния си опит да накара президента Зеленски да подпише мирно споразумение до четвъртък, когато американците ще празнуват Деня на благодарността, Москва почти сигурно ще продължи да воюва. Войната вероятно ще продължи до четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия през февруари, казват анализатори.

Подкрепяният от САЩ мирен план беше изготвен от Стив Уиткоф, специален пратеник на Тръмп, и Кирил Дмитриев, ръководител на суверенния фонд на Кремъл. Той беше остро критикуван от Украйна и нейните поддръжници в Европа като награда за Москва за нейната инвазия.

След преговорите в Женева в неделя обаче, според германския външен министър Йохан Вадефул, в новия „усъвършенстван“ 28-точен мирен план е премахната всякаква препратка към забраната на Украйна да се присъедини към НАТО.

Тъй като руската армия отбелязва бавен, но стабилен напредък на бойното поле, Путин няма много стимули да сложи край на инвазията си.

Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Кремъл, заяви в понеделник, че европейското контрапредложение, за което се смята, че е послужило за основа на новия план, „на пръв поглед е напълно неконструктивно и не ни устройва“.

Има подозрения, че планът на Уиткоф и Дмитриев е бил заговор на Кремъл да предизвика ново разединение между европейските страни, които подкрепят Украйна, и администрацията на Тръмп, която не споделя опасенията на Киев и Европа относно по-фините детайли на евентуално мирно споразумение.

Александър Морозов, изгнаник и руски политически анализатор, заяви пред уебсайта Republic:

„Кремъл няма намерение да се придвижи към истинско споразумение въз основа на този проект на план, но ще се възползва активно от тази ситуация, за да раздели коалицията, подкрепяща Украйна.“

В Киев политическият анализатор Володимир Фесенко, считан за близък до администрацията на Зеленски, предупреди, че подкрепяният от САЩ план има за цел да „разпали напрежението“ между Украйна и Съединените щати.

Путин дори не се ангажира да одобри плана на Уиткоф-Дмитриев.

Вместо това, в петък той заяви, че планът „може да бъде използван като основа за окончателно мирно споразумение“, но че това „ще изисква съществени дискусии“. Той повтори позицията си в телефонен разговор с президента Ердоган на Турция в понеделник.

Путин също така заяви пред военните командири миналата седмица, че Русия е решена да „постигне целите на специалната военна операция“ в Украйна. Нито една от версиите на мирния план не предвижда поставянето на прокремълски лидер в Киев, което Путин е посочил като необходимо условие за премахване на „коренните причини“ за войната.

В Москва списанието „Russia in Global Affairs“, което е близко до Кремъл, заяви, че Европа „се опитва да удължи целия мирен процес колкото се може по-дълго, явно вярвайки, че нещо ще се промени драстично в Русия или САЩ“. То добави, че усилията на Европа да сложи край на войната в полза на Украйна „явно не водят до никъде“.

Въпреки че руската икономика се бори след вълни от западни санкции, включително последните мерки на Тръмп срещу две големи руски петролни компании, Путин все още може да финансира военната си машина. Няма и индикации, че икономическите затруднения, които изпитват жителите на Москва и Санкт Петербург, двата най-големи града в Русия, ще провокират значителни протести.