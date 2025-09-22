IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бленджини доволен: Щастливи сме, че сме тук и продължаваме напред

Тук сме, за да играем най-добрия си волейбол, заяви националният селекционер

22.09.2025 | 15:52 ч. Обновена: 22.09.2025 | 18:10 ч. 2
"Щастливи сме, че сме тук и продължаваме напред", обяви селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини след успеха над Португалия, който прати отбора в Топ 8 на Световното първенство във Филипините.

"Беше тежък мач, те сервираха много добре, но ние го очаквахме. Знаехме, че те са победили Куба, защото са играли отлично. За нас ключово бе менталното ни състояние и представянето ни във втория гейм, който бе решаващ", каза италианският специалист.

"Тук сме, за да играем най-добрия си волейбол. Но, за да го направим, е важно да сме фокусирани и да останем такива дори и в моментите, в които нещата не се получават. Основното ни израстване е в ментално отношение и върху това работим, откакто сме заедно", каза още Бленджини.

