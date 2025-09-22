Бленджини доволен: Щастливи сме, че сме тук и продължаваме напред

"Щастливи сме, че сме тук и продължаваме напред", обяви селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини след успеха над Португалия, който прати отбора в Топ 8 на Световното първенство във Филипините.

"Беше тежък мач, те сервираха много добре, но ние го очаквахме. Знаехме, че те са победили Куба, защото са играли отлично. За нас ключово бе менталното ни състояние и представянето ни във втория гейм, който бе решаващ", каза италианският специалист.

Свързани статии България сгази Португалия на световното по волейбол

"Тук сме, за да играем най-добрия си волейбол. Но, за да го направим, е важно да сме фокусирани и да останем такива дори и в моментите, в които нещата не се получават. Основното ни израстване е в ментално отношение и върху това работим, откакто сме заедно", каза още Бленджини.