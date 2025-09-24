IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 39

Обсъдиха Световното по футбол с 64 отбора през 2030 година

Ако идеята бъде приета, ще се изиграят рекордните 128 срещи

24.09.2025 | 11:42 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се срещна в Ню Йорк с колегата си начело на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес и шефовете на три южноамерикански федерации, за да бъде обсъдено евентуално Световно първенство с 64 отбора.

Предложението от КОНМЕБОЛ за увеличаване броя тимове дойде първоначално през март от делегат от Уругвай.

Вчера обаче концепцията за първи път беше представена пред Инфантино, като на срещата, освен Домингес, бяха още президентите на федерациите на Аржентина и Уругвай, както и лидерите на Парагвай и Уругвай съответно Сантяго Пеня и Яманду Орси.

За първи път от изданието през 1998-а Мондиал 2026 ще се проведе с 48 отбора вместо с традиционните 32.

Световното през 2030 ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко, като ще има и мачове в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Ако ФИФА одобри идеята за 64 отбора, това ще означава и рекордни 128 срещи, отбелязва БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Джани Инфантино Световно първенство по футбол Мондиал 2030
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem