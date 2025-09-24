Обсъдиха Световното по футбол с 64 отбора през 2030 година

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се срещна в Ню Йорк с колегата си начело на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес и шефовете на три южноамерикански федерации, за да бъде обсъдено евентуално Световно първенство с 64 отбора.

Предложението от КОНМЕБОЛ за увеличаване броя тимове дойде първоначално през март от делегат от Уругвай.

Вчера обаче концепцията за първи път беше представена пред Инфантино, като на срещата, освен Домингес, бяха още президентите на федерациите на Аржентина и Уругвай, както и лидерите на Парагвай и Уругвай съответно Сантяго Пеня и Яманду Орси.

За първи път от изданието през 1998-а Мондиал 2026 ще се проведе с 48 отбора вместо с традиционните 32.

Световното през 2030 ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко, като ще има и мачове в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Ако ФИФА одобри идеята за 64 отбора, това ще означава и рекордни 128 срещи, отбелязва БГНЕС.