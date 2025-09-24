IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След слабото световно: Зетова вече не е треньор на волейболистките

Женският национален отбор ще има нов селекционер

24.09.2025 | 12:58 ч. 0
БГНЕС

Българската федерация по волейбол проведе заседание на Управителния съвет, на което беше разгледан докладът на старши треньора на женския национален отбор Антонина Зетова относно представянето на тима на Световното първенство в Тайланд, съобщиха от централата.

След проведени разговори с г-жа Зетова по време на заседанието, Управителният съвет взе решение да се съобрази с нейното желание  да прекрати ангажимента си като национален селекционер.

БФВ изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор. Федерацията ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания.

Очаква се името на новия селекционер на женския национален отбор да бъде обявено скоро.

Антонина Зетова национален отбор по волейбол жени БФВ
