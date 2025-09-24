След слабото световно: Зетова вече не е треньор на волейболистките

Българската федерация по волейбол проведе заседание на Управителния съвет, на което беше разгледан докладът на старши треньора на женския национален отбор Антонина Зетова относно представянето на тима на Световното първенство в Тайланд, съобщиха от централата.

След проведени разговори с г-жа Зетова по време на заседанието, Управителният съвет взе решение да се съобрази с нейното желание да прекрати ангажимента си като национален селекционер.

БФВ изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор. Федерацията ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания.

Очаква се името на новия селекционер на женския национален отбор да бъде обявено скоро.