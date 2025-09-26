Балканската шампионка по конен спорт Драга Тодорова: Този спорт учи на дисциплина

Българският отбор, който спечели титлата в юношеската категория на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград, е преодолял силна конкуренция.

"Това ми е втората балканска титла, тя е отборно. Все още нямам индивидуална, но се надявам. За мен отборната титла е доста по-трудно да се завоюва, защото там не зависи само от теб, напрежението е по-голямо. В България този спорт не е толкова популярен, но в Германия, Белгия и Нидерландия става все по-популярен", каза балканската шампионка по конен спорт Драга Тодорова в студиото на "Денят ON AIR".

По думите на нейния баща - Ясен Тодоров, спортът в България е "като сираче".

"Дори шампиони като Карлос Насар без спонсорство и външна подкрепа едва ли ще имат постиженията, които имат. Този спорт е много труден за самите деца, изисква ежедневни къртовски тренировки, за да бъдат постигнати успехи. Второ - той е изпитание и за техните родители и треньори, които трябва да им осигуряват условията за това. Този спорт не е евтин, той е изключително елитен", коментира бившият член на ВСС в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Не може Мони и Алекс Николови да бият сервиз със 120 км/ч и това да се научи от дивана. И не може Драга, Марта и Елиза да скачат по 130 см паркури с пиене на кафе, пушене на наргилета. От сутрин до вечер на манежа и тренировки - това е. За мен е загадка как такъв голям успех за втори път остана неотразен от медиите. Миналата година станаха шампиони в Истанбул, тази година в Белград, и двата пъти в Деня на Съединението на България", добави Тодоров.

Според него в медиите се бълват катастрофи, побоища и надрусани деца.

"При социализма спортът беше рекламно лице и имаше високо стройно майсторство - селектиране на най-перспективните спортисти, финансиране и стигане на световните върхове. Можете ли да си помислите, че при това управление ще има успехи като 1988 година в Сеул", попита Тодоров.

Драга се надява отново да стане балкански шампион догодина.

"Този спорт учи на много дисциплина, постоянство, учи те да контролираш емоциите си. Работиш с животно, което също има дни, в които не се чувства добре. Трябва да разбера в каква фаза е и да се съобразявам с него. Моите два коня в началото не бяха лесни, но ги усетих", сподели гостът.

Гледайте целия разговор във видеото.