ЦСКА с пореден блед мач и без победа

ЦСКА продължава да се мъчи и под ръководството на новия си треньор Христо Янев. "Червените" изиграха пореден блед мач и отново не победиха - 1:1 с Локомотив София в "Надежда".

"Армейците" поведоха чрез Йоанис Питас в края на първото полувреме, но в 78-ата минута Георги Минчев донесе точката за "железничарите". Новото попълнение на "червено-черните" вкара от дузпа. Наказателният удар беше отсъден за фаул на Пастор именно срещу Минчев. При ситуацията бразилецът игра безобразно слабо.

Интересен момент имаше точно преди изпълнението от бялата точка. Фьодор Лапухов спринтира към скамейката на ЦСКА. Там националът на Беларус получи наставления от треньора на вратарите Христо Митов. Лапухов трябваше да бъде приканван от главния съдия Красен Георгиев да се върне на вратата. В крайна сметка той уцели ъгъла, но не стигна до топката.

Друг интересен момент беше с Мохамед Брахими. Крилото се появи в игра в 83-ата минута на мястото на Илиан Илиев. Но в добавеното 10-минутно време беше изваден от игра за сметка на Георги Чорбаджийски. Бившият футболист на Пирин Благоевград определено не беше доволен от двойната си смяна и подмина Христо Янев при напускането на терена.

Така ЦСКА остава само с една победа от началото на сезона, от който вече изминаха 10 кръга. "Червените" се намират на незавидната 12-та позиция с 9 точки. Локо София е 6-ти с 12 т.

В следващия кръг за ЦСКА предстои още по-труден мач - домакинство на Лудогорец, а хората на Станислав Генчев гостуват на Славия.