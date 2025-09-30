Волейболните ни герои кацнаха на родна земя ВИДЕО

Снимка: БГНЕС 1 / 5 / 5

Волейболните национали, които станаха световни вицешампиони, кацнаха на родна земя!

С червен килим и с гвардейска рота те бяха посрещнати на летище "Васил Левски" в София.

Националите се прибраха с полет от Истанбул с правителствения самолет Еърбъс А319, където по-рано тази сутрин бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

Националният отбор на България по волейбол за мъже записа едно от най-големите постижения в историята на родния спорт. Тимът се прибира в София след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали.

Българската федерация по волейбол (БФВ) и Столична община също организират посрещане за феновете и всички българи, които искат да празнуват заедно със световните вицешампиони от Мондиал 2025. Специалното събитие е от 17:30 часа на площад "Св. Александър Невски". Около 17:30 часа ще започне парад с открит автобус на волейболните герои на България от площад "Независимост".