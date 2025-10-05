Севиля разби Барселона и нанесе първа загуба на каталунците в Ла Лига

Шампионът Барселона допусна първа загуба за сезона в Ла Лига след поражение с 1:4 при гостуването на Севиля.

Каталунците регистрираха втора загуба тази седмица, след като преди три дни отстъпиха на Пари Сен Жермен у дома с 1:2 в Шампионска лига.

Треньорът на Барса Ханзи Флик не можеше да разчита в този мач на контузените Ламин Ямал, Рафиня, Фермин Лопес и Гави и тяхната липса се отрази на представянето на тима.

Бившият нападател на Барселона Алексис Санчес откри резултата от дузпа, а Исак Ромеро удвои преднината на домакините. Нападателят на гостите Маркъс Рашфорд върна един гол в добавеното време на първото полувреме.

През второто полувреме нападателят на Барса Роберт Левандовски пропусна отлична възможност да изравни за 2:2, като не успя да реализира дузпа в 76-а минута, а в края на мача защитникът Хосе Кармона и нападателят Акор Адамс отбелязаха третия и четвъртия гол за червено-белите.

Така Севиля има 13 точки и се изкачи на четвърто място в класирането на Ла Лига, докато Барселона остава втора с 19 точки.

Подробности за срещата четете в Gol.bg