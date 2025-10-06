Родри пропуска квалификацията с България

Звездата на Манчестър Сити – Родри, няма да е на разположение за световната квалификация с България в следващите дни. Носителят на "Златната топка" остана само 20 минути на терена в мача с Брентфорд от последния кръг във Висшата лига.

“Чувствам се добре. Усетих нещо в подколянното сухожилие, но не изглежда толкова сериозно. Важна е победата. Разтегнах малко, но това е част от процеса. Дали е свързано с контузията ми в коляното? Не мисля. Хубавото на това е, че излизаш, не се опитваш да продължиш, за да не позволиш на мускула да се разтегне повече, така че мисля, че в тези дни, в които ще имам почивка, ще мога да се възстановя. Надявам се да бъда готов за следващия мач”, сподели Родри на по-късен етап.

Според популярният спортен журналист Фабрицио Романо обаче испанецът ще пропусне световните квалификации срещу Грузия и България в следващите дни. Най-вероятно Родри отново изпитва мусукулен проблем.