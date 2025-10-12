IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Симеон Николов вече тренира с новия си отбор Локомотив Новосибирск

Миналата годината юношата на Левски играеше в Колежанския шампионат на САЩ

12.10.2025 | 22:34 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Разпределителят на националния отбор по волейбол Симеон Николов започна подготовка с новия си отбор Локомотив Новосибирск.

18-годишният Николов вече тренира под наставленията на старши треньора Пламен Константинов и неговия помощник Андрей Жеков, който пък бе част и от щаба на Джанлоренцо Бленджини по време на световното първенство във Филипините, на което България зае второто място, съобщава gol.bg.

За Николов това е първи трансфер при мъжете на подобно ниво. През миналата годината юношата на Левски играеше в Колежанския шампионат на САЩ.

Тагове:

Симеон Николов Новосибирск волейбол спорт
