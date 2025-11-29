Женската ни щафета в биатлона стартира сезона с 9-то място

Щафетата на България на 4 х 6 километра при жените записа много добро представяне и зае девето място в Йостерзунд в първия старт за сезона от Световната купа по биатлон.

Българките, които бяха в състав Валентина Димитров, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова, показаха най-добрата стрелба от всички 21 щафети, участващи в днешното състезание. Нашите момичета използваха само три допълнителни патрона и не завъртяха нито една наказателна обиколка.

Това позволи на тима да изправи силните състави на Германия и Норвегия, които останаха на 11-о и 13-о място съответно, съобщава БТА.

Щафетата на България измина дистанцията от 24 километра за 1 час, 14 минути и 2.1 секунди, което бе с 2:44.2 минути по-бавно от времето на победителките от Франция.

Фаворитките в състав Жан Ришар, Осеан Мишелон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмоно приключиха с осем допълнителни патрона, нито една наказателна обиколка и време от 1 час, 11 минути и 17,9 секунди.

Второто място остана за тима на Италия (Доротея Вирер, Микела Карара, Лиза Витоци, Хана Аухенталер), който завъртя една наказателна обиколка и използва девет допълнителни патрона. Италинаките финишираха на 13.8 секунди от Франция.

Място на почетната стълбичка намери и съставът на Чехия (Джесика Ислова, Луцие Харватова, Тереза Воборникова, Маркета Давидова), който също като Франция използва осем резервни патрона, но не въртя наказателна обиколка. Чехкините пристигнаха на 30.8 секунди от победителките.