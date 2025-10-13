MVB Truck & Bus Bulgaria откри нов сервизен център на MAN във Варна

На 10 октомври 2025 г. официално отвори врати новият сервизен център MAN Truck & Bus във Варна, който ще обслужва клиенти от цяла Североизточна България. Той беше открит със специално събитие, което събра десетки гости, партньори, клиенти и приятели на марката, които дойдоха от цяла България, за да видят новия дом на MAN в морската столица. Програмата на вечерта включваше специални демонстрации, премиера на иновативния модел D30 PowerLion, кулинарно шоу с шеф Шишков, забавно VR състезание с викторина и концерт на българската супергрупа „Фондацията“.

Новият център е стратегическа инвестиция, която дава на клиентите на MAN по-бърз и качествен достъп до професионални консултации, сервизни услуги и цялостна поддръжка. С откриването на новия център във Варна MVB Truck & Bus Bulgaria затвърждава позициите си на българския пазар и бележи своето бъдещо развитие.

„Това място не е просто място за продажби и сервиз на марката. То е дом за професионалисти, които споделят нашата страст към големите машини и отговорността към клиентите на MAN. Вярваме, че с този център ще приближим още повече услугите си до нашите клиенти в Североизточна България и ще затвърдим позицията си като доверен партньор в бизнеса,“ каза при откриването Григорий Карайков, изпълнителен директор на MVB Truck & Bus Bulgaria.

През годините компанията се доказа като силен, лоялен и надежден партньор за българските превозвачи, а с разширяването на гамата от сервизни услуги за компаниите, опериращи в района на Варна, затвърждава и развива още повече тази устойчива позиция. Тази есен MAN има специална кампания за сервизни услуги за нови камиони, които са поръчани до 31 декември 2025 г. Предложението към партньорите, закупили тежкотоварни модели, включва сервизен договор за техническо обслужване с 10% отстъпка, безплатна удължена гаранция за 3 години, заедно с тригодишна Uptime гаранция, както и 6 броя безплатни телематични услуги за период от 12 месеца.

Към момента компанията осигурява 86 работни места в страната и държи 12% пазарен дял при тежкотоварните автомобили. Новият сервизен и продажбен център на MVB Truck & Bus във Варна, намиращ се на бул. „Владислав Варненчик“ №279А, ще допринесе за още по-силното присъствие на MAN у нас. С него компанията вносител показва своята дългосрочна визия – да подкрепя българския транспортно-логистичен сектор и да бъде двигател за неговото устойчиво развитие.