IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Медведев: Доставка на ракети „Томахоук“ за Украйна ще навреди на всички, особено на Тръмп

След изстрелване е невъзможно да се направи разлика между „Томахоук“ с ядрен заряд и с конвенционални бойни глави

13.10.2025 | 15:47 ч. Обновена: 13.10.2025 | 15:52 ч. 47
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев заяви днес, че доставянето на американски ракети „Томахоук“ на Украйна ще навреди на всички, особено на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Медведев, приеман за политически „ястреб“, който е влизал и преди в спорове с Тръмп в социалните мрежи, заяви, че след изстрелване е невъзможно да се направи разлика между ракети „Томахоук“ с ядрен заряд и такива, пренасящи конвенционални бойни глави. Ройтерс отбелязва, че подобно мнение преди време изрази и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Как ще реагира Русия? Именно!“, написа Медведев в „Телеграм“, което според Ройтерс е намек, че въпросната реакция ще бъде ядрена.

Тръмп заяви вчера, че може да предостави ракети с голям обсег „Томахоук“ на Киев, ако руският му колега Владимир Путин не прекрати войната в Украйна.

„Можем да се надяваме, че това са поредните празни заплахи. Като изпращането на ядрени подводници по-близо до Русия“, заяви Медведев, препращайки към изявление на Тръмп от август, че е наредил на две американски ядрени подводници да заемат позиции, по-близки до Русия, в отговор на това, което нарече „силно провокативни“ коментари от страна на Медведев относно риска от война.

Путин заяви, че доставянето на ракети „Томахоук“ на Украйна, които имат обсег от 2500 км и следователно могат да поразят цели в цялата европейска част на Русия, включително в Москва, може да разбие отношенията между САЩ и Русия.

Свързани статии

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в случай на доставка страната му би използвала „Томахоук“ единствено срещу военни, но не и по цивилни цели в Русия.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дмитрий Медведев Томахоук Доналд Тръмп войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem