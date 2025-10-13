Медведев: Доставка на ракети „Томахоук“ за Украйна ще навреди на всички, особено на Тръмп

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев заяви днес, че доставянето на американски ракети „Томахоук“ на Украйна ще навреди на всички, особено на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Медведев, приеман за политически „ястреб“, който е влизал и преди в спорове с Тръмп в социалните мрежи, заяви, че след изстрелване е невъзможно да се направи разлика между ракети „Томахоук“ с ядрен заряд и такива, пренасящи конвенционални бойни глави. Ройтерс отбелязва, че подобно мнение преди време изрази и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Как ще реагира Русия? Именно!“, написа Медведев в „Телеграм“, което според Ройтерс е намек, че въпросната реакция ще бъде ядрена.

Тръмп заяви вчера, че може да предостави ракети с голям обсег „Томахоук“ на Киев, ако руският му колега Владимир Путин не прекрати войната в Украйна.

„Можем да се надяваме, че това са поредните празни заплахи. Като изпращането на ядрени подводници по-близо до Русия“, заяви Медведев, препращайки към изявление на Тръмп от август, че е наредил на две американски ядрени подводници да заемат позиции, по-близки до Русия, в отговор на това, което нарече „силно провокативни“ коментари от страна на Медведев относно риска от война.

Путин заяви, че доставянето на ракети „Томахоук“ на Украйна, които имат обсег от 2500 км и следователно могат да поразят цели в цялата европейска част на Русия, включително в Москва, може да разбие отношенията между САЩ и Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в случай на доставка страната му би използвала „Томахоук“ единствено срещу военни, но не и по цивилни цели в Русия.

(БТА)