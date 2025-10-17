IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 80

Левски и Веласкес се разбраха, треньорът с нов договор

Той е до лятото на 2028 г.

17.10.2025 | 15:23 ч. Обновена: 17.10.2025 | 15:24 ч. 1
Снимка: ПФК Левски

Снимка: ПФК Левски

Днес ПФК „Левски“ и старши треньорът на представителния отбор Хулио Веласкес подписаха удължаване на договора си до лятото на 2028 г., съобщиха от клуба.

Новото споразумение отразява взаимното доверие между страните и общото желание за устойчиво надграждане на представянето на първия отбор.

Испанският специалист застана начело на „сините“ в началото на 2025 г. и до този момент има 37 мача. Под негово ръководство отборът се класира за европейските клубни турнири, а в началото на сезон 2025/26 той изведе „Левски“ до плейофите в Лигата на конференциите на УЕФА, като записа 8 мача в Европа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

хулио веласкес левски
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem