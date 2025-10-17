IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Готви се протест срещу БФС, столът на Гонзо се заклати

Той ще се проведе на 18 ноември, когато играем с Грузия

17.10.2025 | 16:45 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Протест срещу БФС се готви във фейсбук. Редица вече са заявили желанието си да негодуват срещу президента Георги Иванов-Гонзо и неговото управление.

Избраната дата е 18 ноември, когато ще се проведе мача срещу Грузия на “Васил Левски”. Двубоят е финален за нашия тим от квалификациите за световното догодина, на което, разбира, се националите няма да играят.

“Стига! Против сме управлението на Гонзо” е името на страницата във Facebook.

Недоволството от страна на феновете идва след трагичните резултати на т.нар. национален отбор на България и на фона на редицата скандали в последно време.

“Българският футбол е в пропастта и е време да се предприемат незабавни и решителни действия за спирането на този падеж. Управлението на Георги Иванов е пример за дълбока некомпетентност и компрометираност, които водят до систематичното израждане на футболната ни структура. Неговите решения не само че не отговарят на нуждите на националния отбор и футбола като цяло, но и подкопават всякакви шансове за бъдещо възстановяване. Ако не се прекрати това незабавно, България ще продължи да се търкаля в блатото на неуспеха и ще изпусне всяка възможност за възраждане и развитие на футбола си!”, пишат организаторите на протеста.

Преди 2 г., отново имаше протест по време на мач на представителния ни тим. Той бе преди и по време на двубоя срещу Унгария, завършил 2:2 пред празните трибуни на “Васил Левски”.

След него тогавашният президент на БФС Борислав Михайлов подаде оставка. А го замени именно Георги Иванов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гонзо Георги Иванов БФС протест футбол
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem