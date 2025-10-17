Готви се протест срещу БФС, столът на Гонзо се заклати

Протест срещу БФС се готви във фейсбук. Редица вече са заявили желанието си да негодуват срещу президента Георги Иванов-Гонзо и неговото управление.

Избраната дата е 18 ноември, когато ще се проведе мача срещу Грузия на “Васил Левски”. Двубоят е финален за нашия тим от квалификациите за световното догодина, на което, разбира, се националите няма да играят.

“Стига! Против сме управлението на Гонзо” е името на страницата във Facebook.

Недоволството от страна на феновете идва след трагичните резултати на т.нар. национален отбор на България и на фона на редицата скандали в последно време.

“Българският футбол е в пропастта и е време да се предприемат незабавни и решителни действия за спирането на този падеж. Управлението на Георги Иванов е пример за дълбока некомпетентност и компрометираност, които водят до систематичното израждане на футболната ни структура. Неговите решения не само че не отговарят на нуждите на националния отбор и футбола като цяло, но и подкопават всякакви шансове за бъдещо възстановяване. Ако не се прекрати това незабавно, България ще продължи да се търкаля в блатото на неуспеха и ще изпусне всяка възможност за възраждане и развитие на футбола си!”, пишат организаторите на протеста.

Преди 2 г., отново имаше протест по време на мач на представителния ни тим. Той бе преди и по време на двубоя срещу Унгария, завършил 2:2 пред празните трибуни на “Васил Левски”.

След него тогавашният президент на БФС Борислав Михайлов подаде оставка. А го замени именно Георги Иванов.