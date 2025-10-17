Глобиха с 50 лв. студента, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 8 / 8

Глобяват с 50 лв. студента Андрей Димитров, поставил фигури с формата на деца на лобното място на Филип.

За глобата съобщи самият автор, който е поставил подобни фигури на още няколко опасни пешеходни пътеки в София. Глобите са за сложените фигури на бул. "Черни връх" и ул. "Златен рог".

"Ще платя сумата по фиша - с надеждата, че с тези детски фигури успяхме да напомним на институциите, че темата за пътната безопасност не търпи повече отлагане, а на обществото - че вниманието на пътя може да спаси живот", сподели Димитров.

Студентът уточни, че фигурите са поставени в петък, но още в събота са били повредени, а в неделя са изчезнали.

"Апелирам човека, който ги е прибрал, да се свърже с мен, за да ги върне, защото намерението ни е да ги възстановим и да продължим каузата", допълни той.

Инициативата “София - град за децата” е на младежкото “Сдружение РЕД”. В рамките ѝ бяха поставени 10 детски фигури в реален размер.

Кампанията цели да привлече вниманието на институциите и широката общественост към проблемите на пътната безопасност, да повишат превенцията на произшествия и да подобрят качеството на пътна маркировка в столицата, заявиха от младежката организация.

“Изработихме фигурите с помощта на приятели, като тяхната идея е да покажем на институциите и софиянци колко важно е да бъде подобрена пътната безопасност и да напомнят, че всеки зад волана носи отговорност. А в основата на всичко това са „невидимите деца“ – децата, които никога няма да се приберат у дома, защото шофьорите не ги видяха на пътя. Още колко детски стаи трябва да опустеят, за да може институциите да се задействат и някой да вземе мерки в тази държава", каза Андрей Димитров, основател на "Сдружение РЕД".