Манчестър Сити надви Съндърланд

Манчестър Сити победи с 3:0 Съндърланд в мач от 15-ия кръг на Висшата лига. Рубен Диаш, Йошко Гвардиола и Фил Фодън бяха точни за успеха. Така „гражданите“ се доближиха само на две точки от лидера Арсенал, който по-рано днес загуби при гостуването си на Астън Вила. „Черните котки“ пък 7-мо място преди останалите срещи от кръга.

В първите минути имът на Хосеп Гуардиола имаше голямо предимство по отношение на владеенето на топката, но гостите не допускаха сериозни опасности пред вратата си, пише gol.bg.

Малко след почивката хубав удар на Доку се отби в гредата. Фодън направи добавка, но Балърд успя да блокира удара. Съндърланд имаше шанс да се върне в мача след груба грешка на Диаш. Португалецът загуби топката пред наказателното си поле от Исидор, който се озова сам срещу Донарума, но не успя да го преодолее.

След последвалия ъглов удар топката стигна до Джака, чийто изстрел разтресе левия страничен стълб. Малко по-късно домакините също имаха шанс да отбележат. Великолепен пробив на Шерки завърши с подаване към Холанд. Норвежецът насочи топката към вратата, но Хеертруйда изби с глава на голлинията.

В 65-ата минута "гражданите" все пак вкараха трети гол. Шерки финтира бранител преди да центрира към Фодън, който се разписа след удар с глава. Английският национал отбеляза своето пето попадение за последните три мача.

До края Манчестър Сити пропусна да увеличи аванса си. Първо резервата Райндерс стреля покрай вратата от добра позиция, а малко след това Шерки бе спрян от отлично спасяване на Рьофс.