Нова атомна централа няма да свали цените на тока

Ядрената общност в България подкрепя изграждането на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй" и мислим в близко бъдеще да започнат да се правят и други два блока - на площадка "Белене". Това заяви председателят на Българския атомен форум Богомил Манчев в ефира на "Брюксел 1".

Той коментира един от договорите за двата блока на централата, които бяха подписани, и посочи, че те трябва да бъдат изградени през 2035-2038 година.

"Предизвикателни са сроковете, би трябвало да се справим", каза още Манчев пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Милена Милотинова как се очаква да се променят цените на електроенергията след завършването на новите блокове, той отговори:

"Цените са борсови. Тази мантра, която се говори, че като направим нова атомна централа и цените ще станат много ниски, не е вярна. Работим в свободен пазар и имаме борса. "Голямото количество енергия ще позволява на България да направи достатъчно дейта центрове, защото и ние трябва да се модернизираме и да вървим към новите технологии. И да развием още достатъчно много количество слънце и вятър - става дума за хиляди мегавати още да бъдат инсталирани. И не на последно място - да направим максимално чист транспорта. Защото един от най-големите замърсители след централите е транспортът и той може да бъде електрифициран или горивото му да бъде заместено с водород", посочи още специалистът.

Той се обяви срещу идеята за създаване на дейта център до АЕЦ "Козлодуй",

който да използва от енергията на централата.

"Защото това ни крепи държавата. Ти като вземеш това парче, намаляваш базовата енергия на държавата. Дейта центърът работи 8760 часа, той иска в това време да има непрекъсваема електроенергия. Ние трябва да направим допълнителна базова енергия, която да дадем на този център", разясни Манчев.