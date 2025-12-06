„Черно море” потопи ЦСКА в деня на моряците

Меденият месец на Христо Янев в ЦСКА приключи, след като Черно море победи с 2:0 "червените" на своя стадион "Тича" в дербито от 19-ия кръг на Първа лига.

Уеслен Жуниор откри резултата в 40-ата минута, а в 65-ата Георги Лазаров удвои. Неговият гол дойде, след като Васил Панайотов стреля, но сензацията от началото на сезона отклони топката с глава и тя влетя в мрежата. Така нападателят вече има 7 гола през сезона, който е дебютен за него в елита, пише gol.bg.

Секунди преди попадението Асен Чандъров едва стигна топката до аутлинията. Тя не беше напуснала терена с целия си обем и заради това попадението беше признато.

Така ЦСКА допусна първа загуба след завръщането на Христо Янев на треньорския пост и победният рейд от 8 поредни мача във всички турнири приключи. Освен това "моряците" се превръщат в един от най-големите кошмари на "червените", след като вече не са губили от тях в 7 поредни срещи за първенство – 3 победи за варненци и 4 равенства.

С успеха „Черно море” измести ЦСКА от Топ 4. Варненци са с 33 точки, "армейците" имат 31 т.