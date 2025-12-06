Интер разгроми Комо в мач от 14-ия кръг на Серия А

Интер прегази 4:0 Комо у дома в мач от 14-ия кръг на Серия А. С успеха нерадзурите се качиха на първото място в класирането поне до утре. Хората на Кристиан Киву имат 30 точки, с две повече от Наполи и Милан, които тепърва имат да играят този кръг. Загубата пък е първа за Комо след 12 поредни срещи без поражение. Тимът от езерото остава на петото място с 24 точки.

Лаутаро Мартинес откри резултата в 11-ата минута след прекрасна контраатака и асистенция на Луис Енрике. Това бе гол №165 за аржентинеца с екипа на нерадзурите и той еднолично е на четвърто място във вечната ранглиста. Попадението му е 7-о за сезона в първенството, а Бика вкарва във втори пореден мач, след като наниза 2 гола срещу Пиза, пише gol.bg.

До почивката повече попадения нямаше, а след нея Интер се развихри. Първо Маркус Тюрам направи резултата 2:0, като засече от метър центриране от корнер. В края имаше още две попадения за домакините. Първо Хакан Чалханоглу се разписа с удар извън наказателното поле, а след това и Карлос Аугусто бе точен след невероятна контра и пас на Димарко.

Победата е 10-а поред за Интер срещу Комо в Серия А. Срещу никой друг отбор нерадзурите нямат толкова дълга поредица от победи.