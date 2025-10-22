Тежки разгроми в Шампионската лига

Настоящият първенец Пари Сен Жермен постигна трета поредна победа в основната фаза на Шампионската лига по футбол след убедителен успех със 7:2 при гостуването си на германския Байер Леверкузен в двубой от третия кръг на турнира. Френският тим има пълен актив от 9 точки на върха във временното класиране, докато Байер все още няма победа и заема 27-а позиция с 2 точки в актива си.

Парижани отбелязаха четири гола още до почивката, а и двата тима играха цяло второ полувреме с по 10 човека.

Еквадорецът Уилян Пачо донесе преднина на гостите в седмата минута на срещата, а домакините можеха скоро да изравнят за 1:1, но в 25-ата минута Алехандро Грималдо пропусна дузпа. Шест минути по-късно Байер остана с човек по-малко заради директния червен картон на Роберт Андрих. В 37-ата Иля Забарни от Пари Сен Жермен също получи червен картон и върна численото равенство на терена. Минута по-късно Алейш Гарсия превърна отсъдената за Байер Леверкузен в гол и направи резултата 1:1.

Гостите оползотвориха превъзходството си с нови три попадения до почивката. Дезире Дуе бе точен за 2:1 в 41-ата минута, а три по-късно грузинският национал Хвича Кварацхелия покачи на 3:1. Дуе отбеляза втория си гол мача в третата минута на добавеното време на първата част, носейки аванс от 4:1 за френския състав.

Съперниците обаче не бяха приключили с попаденията и в 50-ата минута Нуно Мендеш реализира пети гол във вратата на домакините. Четири минути по-късно тимът от Леверкузен отговори с втори гол, а негов автор бе пак испанецът Гарсия. В 67-ата минута дойде и моментът на носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле, който увеличи преднината на Пари Сен Жермен на 6:2. Седмият гол за гостите бе дело на Витиня в 90-ата минута на срещата.

В Лондон Арсенал също постигна трети пореден успех, след като се наложи с 4:0 при домакинството си на Атлетико Мадрид и се намира на трето място в подреждането с 9 точки. За испанския отбор загубата бе втора от трите им изиграни срещи и го изпрати на 18-о място с 3 точки.

След нулево първо полувреме бразилецът Габриел Магаляеш изведе „артилеристите“ напред в 57-ата минута след асистенция на Деклан Райс. Друг бразилец Габриел Мартинели се разписа за 2:0 в 64-ата минута, а в рамките на нови три минути – между 67-ата и 70-ата Виктор Гьокереш реализира две попадения във вратата на Атлетико за 4:0.

Италианският Интер стигна до третата си поредна победа в турнира след 4:0 при гостуването си на белгийския Юнион Сен Жилоаз в друга среща от третия кръг на Шампионската лига, като заема второ място в класирането с 9 точки, колкото имат Пари Сен Жермен и Арсенал. Юнион Сен Жилоаз допусна второ поредно поражение.

Попаденията за гранда от Милано отбелязаха Дензъл Дъмфрис в 41-ата минута, Лаутаро Мартинес в първата минута на добавеното време на първата част, Хакан Чалханоглу от дузпа в 53-ата минута и Франческо Пио Еспозито в 76-ата.

Борусия Дортмунд надделя над ФК Копенхаген с 4:2 като гост в Дания и събра 7 точки в актива си на четвъртата позиция в основната фаза на европейската клубна надпревара, докато датският тим остава само с 1 точка към момента.

Феликс Нмеча изведе гостите напред в 20-ата минута, но в 33-ата Валдемар Антон си отбеляза автогол и ФК Копенхаген изравни. Германският тим добави още три гола след почивката, като в 61-ата Рами Бенсебаини бе точен от дузпа за 2:1, а в 76-ата Нмеча вкара второто си попадение в мача, правейки резултата 3:1. Португалецът Фабио Силва реализира първия си гол за Борусия, след трансфера си през лятото, в 87-ата минута, правейки резултата 4:1, а в 90-ата 17-годишният исландец Виктор Дадасон оформи крайното 4:2 за гостите.

Манчестър Сити спечели гостуването си в Испания на Виляреал с 2:0 и се намира на пето място във временното класиране със 7 точки. Точни за гостите от Англия бяха Ерлинг Холанд в 17-ата минута и Бернардо Силва в 40-ата.

Нюкасъл нямаше особени проблеми срещу Бенфика и надделя с 3:0 при домакинството си в друг мач от третия кръг, записвайки втори пореден успех в надпреварата. Победата донесе на английския тим седмата позиция към момента с 6 точки. Бенфика претърпя трета поредна загуба.

Антъни Гордън реализира първия гол за домакините в 32-ата минута, а Харви Барнс подпечата победата на Нюкасъл с две попадения в 71-ата и 83-ата минута.

В Нидерландия ПСВ Айндховен победи гостуващия Наполи с 6:2, записвайки първия си успех през настоящия сезон в Шампионската лига. Така ПСВ събра 4 точки на 11-о място, докато Наполи допусна втора загуба в трите си мача до момента и остава с 3 точки в актива.

Отборът от Неапол поведе в 31-ата минута с попадение на Скот Мактоминей, но само четири минути по-късно Алесандро Бонджорно си отбеляза автогол и домакините изравниха. ПСВ Айндховен излезе напред в резултата в 38-ата минута, когато Исмаел Сайбари вкара за 2:1, а в 54-ата Денис Ман отбеляза третия гол в полза на нидерландския състав. Пак румънецът Ман бе точен в 80-ата минута за 4:1, а гостите доиграха двубоя с човек по-малко заради червения картон на Лоренцо Лука в 76-ата минута.

Мактоминей намали изоставането на Наполи на 2:4 в 86-ата минута, но ПСВ Айндховен отбеляза още два гола в рамките на две минути, като първо Рикардо Пепи бе точен за 5:2 в 87-ата, а в 89-ата Кухаиб Дриуех оформи финалното 6:2 в полза на домакините. /БТА