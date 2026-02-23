Защо младите хора от протестите не искат да стават депутати?

След встъпването в длъжност на служебното правителство представители на няколко младежки организации се срещнаха със служебния министър-председател Андрей Гюров.

"С Гюров коментирахме няколко основни теми, които касаят провеждането на честни избори. Една от тях беше как може да бъде опазен вотът, какви стъпки трябва да бъдат предприети, за да може да има справедливост в България и какви са нашите виждания за визията на България. От една страна акцентирахме върху това, че професионалното ръководство на МВР трябва да бъде сменено, защото то е запазено от предишното управление, което в края на декември подадат оставкa", коментира Андрей Димитров от сдружение "Ред" пред "България сутрин".

По думите му именно през тези структури минава оперативната работа по противодействие на купуването и контролирането на гласове, особено в по-малките населени места, където действат зависимости и т.нар. феодални модели.

Андрей Димитров подчерта, че това е само една от необходимите стъпки. Отговорност носят и други институции, включително Централната избирателна комисия.

Ако МВР и ЦИК работят в синхрон и с ясна цел, възможността за честен вoт значително нараства.

От "Обединени студенти против мафията" поставят силен акцент върху темата за главния прокурор и настояват за освобождаването на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Александър Танев заяви за Bulgaria ON AIR, че реакцията на институциите по тази линия е била бърза, макар той да не обвързва директно последвалите действия с техния въпрос по време на срещата.

Танев съобщи, че на 25-и и 26-и предстоят нови протести, организирани от тяхното обединение, с цел да се упражни обществен натиск по темата за съдебната реформа.

Д-р Даниел Кипров от "Бъдеще за България" поставя фокуса върху кризата в здравеопазването, по-специално върху условията за развитие на младите лекари.

"Може би в посока на заплащане и бюджети възможностите на служебното правителство са ограничени. Но определено има какво да се направи и с министър Околийски. Андрей Гюров обеща, че ще подпомогне комуникацията и с него", отбеляза д-р Кипров.

Младите активисти са дискутирали и оставката на вицепремиера по честните избори Стоил Цицелков.

Според тях тя е подадена по морални съображения след силна публична атака, но това не означава, че липсват професионални качества за организиране на честен вот.

Те изразиха надежда, че независимо от персоналните промени, институциите ще предприемат конкретни действия, които да върнат доверието в изборния процес.

Доверието обаче ще зависи от реалните стъпки на МВР, ЦИК и служебния кабинет като цяло, е изводът им.