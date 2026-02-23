Предстои ретроградeн Меркурий, 4 зодии да бъдат нащрек

Ретроградният Меркурий стартира на 26 февруари и ще хвърли своята сянка върху всички зодиакални знаци.

Добрата новина е, че Меркурий ще застане директно точно навреме за пролетното слънцестоене, но лошата е, че четири зодиакални знака ще бъдат най-силно засегнати от тази ретроградност, а именно: Близнаци, Лъв, Дева и Риби.

Меркурий, планетата на комуникацията, мисловните процеси и непосредствения обмен – ще застане ретроградно през 22 градуса в Риби, където ще остане, докато не тръгне отново директно на 20 март.

Когато една планета е ретроградна, тя просто забавя темпото си, позволявайки ни да видим това, което обикновено не бихме забелязали. В случая с Меркурий – най-близката планета до Слънцето – той управлява всичко – от ежедневния ни обмен и логистика до транспортните ни средства.

И все пак, това, което прави това ретроградно пътуване различно от повечето, е фактът, че Риби – област, където планетата пратеник вече е в ущърб, според традиционната астрология – е емоционално сложен воден знак. Меркурий е в падение в знака Риби като това положение отслабва аналитичните способности, логиката и комуникацията, правейки мисленето по-интуитивно, емоционално, разсеяно или хаотично.

Съобщенията могат да пристигнат чрез нашата интуиция, сънища, емоционални реакции и фини осъзнавания, преди да станат ясни. Така че не забравяйте да се доверявате повече през този период на смесените сигнали и на шестото си чувство.

Междувременно прочетете какво е подготвил този ретрограден Меркурий за вашия зодиакален знак:

Овен

Направете крачка назад, ако е необходимо, Овен. Не насилвайте яснотата точно сега – самотата носи отговорите, които търсите. Спомени, мечти или личен разговор могат да изплуват отново, напомняйки ви за нещо недовършено.

Телец

Внимавайте кой внезапно се появява отново в живота ви, Телец. Някой от миналото може да се върне назад при вас, но това, което сега ще ви се струва най-неловко, ще ви стане ясно по-късно. Не забравяйте, че сега всеки заслужава достъп до вашето светло бъдеще.

