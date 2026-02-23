Шампионът по кикбокс Виктор Крашевски за SENSHI 30: Отивам да дам 100%

Международната бойна гала вечер SENSHI 30 ще се проведе на 28 февруари от 19:00 ч. в Двореца на културата и спорта във Варна.

"Нямам търпение, броя дните. Уверен съм в себе си, чувствам се перфектно психически и физически. Просто чакам да покажа най-доброто от себе си и да се върна в София като шампион", сподели петкратният шампион на България по кикбокс Виктор Крашевски в "България сутрин".

Противникът му Айбек Аманов от Казахстан е обигран опонент, два пъти шампион на световната купа на SENSHI.

"Последния път надделя над Петър Стойков, но аз съм уверен, знам, че съм по-силният опонент и ще надделея", допълни той Крашевски за Bulgaria ON AIR.

"Подготовката мина чудесно. Стратегията ще си проличи на мача, няма да издавам. С треньора ми винаги се готвим максимално реалистично. Подготвяме не само бързина и сила, а комбинации, които ще работят и най-същественото в подготовката го правя с него", обясни петкратният шампион по кикбокс.

Крашевски вече има опит да е играе на големи форуми с малко предизвестие.

"Като търсиш нокаут, не идва, а ако искаш да победиш по точки ще бъде скучна битка. Отивам да дам 100%, без да мисля какъв ще е резултатът - ще бъде победа, но търся максимално добро представяне. Целогодишно тренирам двуразово, но винаги седмицата преди състезанието подготовката е най-лека", посочи гостът.