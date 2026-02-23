IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

ЕК притисна Унгария за 90-милиардния заем за Украйна

ЕК очаква всички евролидери, включително Орбан, да изпълнят ангажиментите си

23.02.2026 | 14:48 ч. 44
Reuters

Reuters

Ако Унгария не спази ангажимента, поет с решението на Европейския съвет от декември миналата година за осигуряване на заем от 90 милиарда евро за Украйна, това би било нарушение на принципа на ЕС за лоялно сътрудничество (залегнал в договорите за ЕС - бел. кор.), каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговори на въпроси.

По-рано днес Европейският съвет се съгласи за заема за Украйна и единственото условие бе три държави да не участват финансово, уточни говорителят. Това условие бе спазено и затова очакваме всички лидери да спазят обещанието, добави говорителят. 

Той добави, че се очаква всички европейски лидери, включително и премиерът Виктор Орбан, да изпълнят поетите ангажименти през декември миналата година.

Свързани статии

Говорителят каза още, че Русия е прекъснала петролопровода "Дружба" за доставка от Русия на петрол за Унгария и Словакия. Украйна влага сили да поправи щетите, решението за сроковете за възстановяване на съоръжението е на украинската страна, посочи говорителят. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Виктор Орбан Дружба ЕК ЕС заем Унгария
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem