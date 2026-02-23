Мощна зимна буря САЩ, Ню Йорк издаде забрана за пътуване СНИМКИ

EPA/БГНЕС 1 / 10 / 10

Мощна зимна буря връхлетя североизточната част на САЩ, поставяйки 59 милиона души под предупреждения за времето и причинявайки прекъсвания на електрозахранването и забрана за пътуване в Ню Йорк.

Извънредно положение е обявено в множество щати на САЩ, включително Масачузетс, Кънектикът, Делауеър, Ню Джърси и Роуд Айлънд. Няколко щата въведоха ограничения или забрани за пътуване поради виелицата и хиляди полети бяха отменени.

Методолозите казват, че голяма част от североизточната част на САЩ и морските провинции ще бъдат засегнати от неделя вечерта до понеделник.

Очаква се това да е най-мощната североизточна буря от близо десетилетие за голяма част от региона, носейки сняг, силни ветрове и крайбрежни наводнения.

Към полунощ местно време в понеделник голяма част от североизтока вече беше покрита с няколко сантиметра сняг, като в Манорвил, Ню Йорк и Хауъл, Ню Джърси, са регистрирани 25 см, според Националната метеорологична служба на САЩ (NWS).

Предупреждава се, че бурята ще донесе приблизително 5-7 см валежи на час по време на бурята, а снеговалежът може да достигне 30-60 см, което ще доведе до "почти невъзможни“ условия за пътуване.

Около 40 милиона души са под предупреждение за виелица, а други 19 милиона са под предупреждение за зимни бури, които обхващат Централните Апалачи от Северна Каролина до крайбрежния Мейн.

"Въпреки че получаваме много такива североизточни бури, които причиняват обилен сняг и силни удари, минаха няколко години, откакто сме виждали такъв магнитуд в толкова голям регион в тази много населена част на страната“, каза Коди Снел, метеоролог в Центъра за прогнозиране на времето на NWS, пред американския партньор на BBC CBS News.

Прекъсванията на електрозахранването са засегнали над 150 хиляди души в североизточните щати досега, включително 60 хиляди само в Ню Джърси. Десетки хиляди други са без ток във Вирджиния, Делауеър и Мериленд, според PowerOutage.us.

Около 5500 полета в САЩ бяха отменени в неделя, а стотици други бяха отложени, според монитора FlightAware.

Снеговалежите започнаха да валят в неделя вечерта в части от североизточната част на САЩ, включително в Бостън, Филаделфия и Ню Йорк, където се прогнозират едни от най-суровите условия.

Това е първият път от девет години, в който Ню Йорк - най-населеният град в САЩ - е под предупреждение за виелица. Очаква се в града да натрупа около 50-60 см сняг, а температурите да паднат до -6°C.

Пълна забрана за пътуване е в сила в Ню Йорк от 21:00 ч. местно време в неделя до 12:00 ч. местно време в понеделник, като кметът Зохран Мамдани заяви, че училищата ще бъдат затворени, а всички улици, магистрали и мостове ще бъдат затворени за движение - освен при извънредни ситуации.

По време на брифинф кметът обяви извънредно положение и добави, че се очаква най-обилният снеговалеж. Мамдани предупреди, че се очакват силно пориви на вятъра.

"Това ще бъде нещо, което не сме виждали от години. Хората ще бъдат на тъмно. Лонг Айлънд, Ню Йорк и долната част на Хъдсън буквално са в директното око на бурята", каза губернаторът на щата Кати Хочул.