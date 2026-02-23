IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 100

Започва новият сезон на inbet Първа Лига

23.02.2026 | 12:04 ч. Обновена: 23.02.2026 | 12:04 ч.
Започва новият сезон на inbet Първа Лига

Минифутболът и inbet продължават своето изключително успешно партньорство. Компанията запазва статута си на официален и ексклузивен партньор на шампионата, утвърждавайки лидерските си позиции на пазара и дългосрочния си ангажимент към развитието на най-динамичната лига по минифутбол в България!

Новият сезон на inbet Първа Лига ще предложи една ключова структурна промяна – шампионатът преминава към формат „пролет – есен“. Началото ще бъде дадено на 23 февруари, понеделник, а шампионът ще се реши в края на календарната година.

В първенството ще участват 16 отбора, които ще изиграят 30 кръга – по два мача срещу всеки съперник. Новата структура гарантира интензивен календар и още повече емоции през цялата година.

Стабилното партньорство с inbet създава условия за още по-високо организационно ниво и устойчиво развитие на минифутбола в страната.
Нов сезон. Нов ритъм. Нови хоризонти. inbet Първа Лига отново е тук.

Всички актуални новини, програма и резултати може да следите на официалния сайт на лигата – minifootball.bg.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem