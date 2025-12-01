Съпругата на Любослав Пенев с призив за помощ, откри дарителска сметка

Близките на Любослав Пенев откриха дарителска сметка за лечението на нападателя, за когото стана ясно през последните часове, че ще бори много тежко заболяване в Германия. Лекарите в момента не могат да приложат химиотерапия, защото организмът му е силно изтощен.

"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България."

Нашата дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев