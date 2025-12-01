IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съпругата на Любослав Пенев с призив за помощ, откри дарителска сметка

Лекарите в момента не могат да приложат химиотерапия, защото организмът му е силно изтощен

01.12.2025 | 18:00 ч. 35
Снимка: БГНЕС

Близките на Любослав Пенев откриха дарителска сметка за лечението на нападателя, за когото стана ясно през последните часове, че ще бори много тежко заболяване в Германия. Лекарите в момента не могат да приложат химиотерапия, защото организмът му е силно изтощен. 

"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България."

Нашата дарителска сметка:
BG52BUIN95611000776024
Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев 

Любослав Пенев дарителска сметка заболяване помощ
