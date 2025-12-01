Ким Кардашиян има ниска мозъчна активност заради аневризмата

Ким Кардашиян научи, че има "ниска мозъчна активност" след нов скенер, който направи в епизод на "Семейство Кардашиян" ("The Kardashians").

В епизода от четвъртък, 27 ноември, 45-годишната Ким отиде на изследването заедно със Скот Дисик.

"Скот и аз днес ще разгледаме мозъците си с д-р Даниел Еймън. Той прави тези мозъчни скенери, за да види реалното здраве на мозъка ти", обясни звездата в сезон 7, епизод 6.

Д-р Еймън вече беше част от "Семейство Кардашиян" през 2022 г., когато сканира мозъците на Клои Кардашиян и Кендъл Дженър. Лекарят отдавна е станал популярно име с използването на мозъчна образна диагностика.

"Имам красив мозък. Казвали са ми го и преди", каза Ким.

Д-р Еймън потвърди, че тя няма висок риск от болестта на Алцхаймер. По скенера той видя, че Ким "не е ужасно стресирана, не е тревожна и не е депресирана".

И добави: "Ти си изключително позитивна."

Но въпреки добрите новини, той отбеляза и не много приятни подробности. Той видя, че има области, които показват "ниска активност".

"Предната част на мозъка ти е по-малко активна, отколкото би трябвало. С твоите фронтални лобове, в сегашното им състояние, ще ти е по-трудно да управляваш стреса, а това не е добре за теб, особено докато учиш и се готвиш за изпитите", обясни той.

"Това просто не може да е така. Не го приемам", реагира Ким.

Д-р Еймън добави, че резултатите може да са свързани с "хроничния стрес", който тя изпитва, докато учи за адвокатския изпит в Калифорния. Той предложи план за овладяване на напрежението.

"Трябва да измисля стратегия, защото имам много неща за вършене това лято", каза тя, цитирана от People.

В епизода от 20 ноември Ким сподели със сестра си Кортни, че лекарите са открили аневризма в мозъка ѝ.

"Направих си скенер Prenuvo и днес ми се обадиха, като казаха: "Всичко изглежда чудесно. Но имате аневризма в мозъка. Казаха ми, че е там от години", разказа тя.

След новината Ким се свързала с неврохирурга Кийт Блек.

"Изпратих му снимка и той ми каза: "Искам да дойдеш за допълнителни образни изследвания." Попитах го дали мога да почакам и какво кара една аневризма да се спука. А те казаха: "Стрес", допълва тя.

Звездата от "All's Fair" отдава напрежението на подготовката за адвокатския изпит и на последиците от развода си през 2022 г. с бившия си съпруг Кание Уест (Ye).