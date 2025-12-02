Арда изпусна Ботев Пловдив, поделиха точките

Отборите на Арда и Ботев Пловдив завършиха 0:0 във втората среща от 18-ия кръг на efbet Лига, а играчите от Кърджали бяха доста по-активни на терена, но не успяха да стигнат одо попадение.

В класирането домакините са на девето място, а Ботев на десето, като двата състава имат в актива си по 21 точки.

Срещата започна лошо за гостите, след като капитанът Тодор Неделев получи контузия на загрявката и не успя да се появи в игра.

Домакините имаха две голови положения през първите 45 минути. Първо в 36-ата Бирсент Карагарен центрира от корнер и бившият национал на Азербайджан Джелал Хюсеинов се извиси над защитниците на Ботев, но ударът му с глава беше неточен.

Малко по-късно Даниел Наумов не се намеси убедително след центриране в наказателното поле, Патрик Луан не успя да стреля с глава, топката се озова в Андре Шиняшики, но бразилецът стреля слабо и стражът на пловдивчани улови.

Играчите на Арда пропуснаха две добри възможности да открият резултата и в началото на втората част, след като Шиняшики не успя да оползотвори добро подаване на Лъчезар Котев и стреля покрай вратата. След това Наумов отрази опасен удар на Котев.

В 57-ата минута съдията Драгомир Драганов първо отсъди дузпа за домакините, а след това отмени решението си. Густаво Каскардо центрира в наказателното поле, Луан засече с глава центриране отдясно, но Наумов изби. Първи до топката стигна Бирсент Карагарен и Николай Минков извърши нарушение срещу него. Драганов посочи бялата точка, но секунди по-късно промени решението си, тъй като бившият играч на Локомотив Пловдив беше в положение на засада.

В следващия кръг на 6 декември Ботев Пловдив гостува на Локомотив София, а Арда ще има визита на Локомотив Пловдив.

