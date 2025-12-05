НА ЖИВО: Теглят жребия за Мондиал 2026

Големият миг дойде! Жребият за Световното първенство по футбол през 2026 година ще бъде теглен от 19 часа днес. Ключовият момент преди Мондиала ще се проведе Центъра “Кенеди” в столицата на САЩ - Вашингтон.

За първи път световното по футбол ще се проведе във формат от 48 отбора, които са разпределени в 4 урни по 12 отбора. Последните 6 отбора, които ще играят по терените на САЩ, Канада и Мексико, ще бъдат ясни след баражите през март догодина. Те ще дойдат от четирите плейофа в зона УЕФА и двата междуконтинентални, като 6-те отбора са в последната четвърта урна.

Заради увеличаването на отборите до 48 се прибавя още един кръг на директна елиминация, като за 1/16-финалите ще се класират първите два отбора в 12-е групи, както и осемте най-добри трети тимове по показатели.

Така общият брой на мачовете в турнира ще бъде 104. Откриването на първенството е на 11 юни, а финалният двубой е предвиден за 19 юли.

Сред специалните гости на събитието е американският президент Доналд Тръмп. Водещи на събитието са моделът Хайди Клум, комедиантът Кевин Харт и актьорът Дани Рамирес. На сцената ще излязат редица изтъкнати спортни личности от Северна Америка като Том Брейди, Уейн Грецки и Шакийл О’Нийл, а в музикалната програма, която ще впечатлява гостите на събититието и по целия свят са Андреа Бочели, Никол Шерцингер, Роби Уилямс и Village People.

Самата церемония започна със страхотно изпълнение на Андреа Бочели.

След това официално стана ясно, че полувремето на финалната среща ще бъде по-дълго от обичайните 15 минути. Причината е, че тогава ще се проведе шоу програма тим Супербоул.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино дръпна реч пред гостите, след което американският президент Доналд Тръмп получи специална награда за мир от ФИФА, съобщава Gol.bg.

Вижте урните преди жребия за Мондиал 2026

В първа урна за жребия попаднаха трите страни домакини плюс водачите в ранглистата на ФИФА - Испания, Аржентина, Франция и Англия, които не могат да се срещнат помежду си преди полуфиналите, в случай, че завършат на първо място в групата си.

САЩ ще бъде водач в Група "D", Мексико ще бъде начело на Група "А", като ще участва в мача на откриването на стадион "Ацтека" в Мексико Сити на 11 юни, а Канада ще бъде водач в Група "B".

Ето и разпределението по урни:

Първа урна: САЩ, Мексико, Канада, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия, Германия

Втора урна: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Република Корея, Еквадор, Австрия, Австралия

Трета урна: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия, Република Южна Африка

Четвърта урна: Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, 4 победители от баражите на УЕФА и двама победители от международните баражи.

Тегленето на жребия можете да гледате ТУК