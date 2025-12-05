След 50 години партньорство Ferrari и PMI отварят нова глава

Едно от най-дългогодишните сътрудничества в моторните спортове — това между Scuderia Ferrari и Philip Morris International (PMI) — навлиза в нов етап. След повече от половин век партньорство двете организации обявиха разширяване на общите си проекти, които вече ще обхващат не само Формула 1, но и Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

Какво стои зад този нов етап?

ZYN, марката никотинови пaучове на PMI, ще се появи върху болида на Ferrari на избрани Гран при състезания, като началото ще бъде дадено още на предстоящото състезание в Абу Даби този уикенд. И Ferrari, и PMI подчертават еднакво — колаборацията продължава да се основава на иновации, технологично развитие и дългосрочни проекти. Всички дейности, развивани чрез партньорството, ще се придържат към строги принципи на отговорност и ще бъдат насочени изключително към пълнолетна аудитория.

Коментирайки подновеното партньорство, Лоренцо Джорджети, директор „Приходи от моторни спортове“ във Ferrari, заяви: „Ferrari винаги е ценяла партньорства, изградени върху иновации, отговорност и визия, ориентирана към непрекъснато усъвършенстване и поглед към бъдещето. Нашето подновено сътрудничество с PMI е конкретно проявление на този подход и продължава отношения, които продължават повече от петдесет години, основани на научен прогрес и дългосрочна перспектива. Докато PMI развива бездимените алтернативи, ние сме горди да еволюираме заедно, обединявайки нашите споделени ценности за върхови постижения, дисциплина и иновации, за да движим напредъка както на пистата, така и извън нея.“

Отговорен маркетинг

PMI позиционира този ход като част от своята стратегия за „бездимно бъдеще“, в което алтернативни никотинови продукти за пълнолетни заемат водеща роля.

Според PMI, тяхната маркетингова и търговска политика цели отговорен подход: продуктите им да се промотират само сред възрастни потребители, да се повиши информираността за т.нар. „бездимна“ продуктова линия, и да се предпази достъпа на нежелани аудитории. Формула 1 — със своята предимно възрастна публика — е избрана като глобална платформа, чрез която PMI може да комуникира с възрастни потребители по целия свят.

Партньорство с история, насочено към бъдещето

PMI и Ferrari работят заедно повече от 50 години — рядкост в света на спорта, където спонсорите и стратегиите се сменят със скоростта на пит-стоп. Новото споразумение показва, че и двете страни виждат стойност в съвместни технологични и изследователски инициативи, както на пистата, така и извън нея.

Партньорството между Ferrari и PMI продължава да бъде едно от най-интересните, най-дълготрайните и най-коментираните в съвременния моторен спорт. И Ferrari, и PMI подчертават, че всички инициативи ще бъдат насочени изключително към пълнолетна аудитория — важен детайл в контекста на регулациите и обществената чувствителност.