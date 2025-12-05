Травис Келси и Тейлър Суифт никога не са се карали

Травис Келси сподели, че с Тейлър Суифт никога не са се карали. 36-годишният американски футболист и певицата са заедно от юли 2023 г. И за това време не са имали нито един спор.

"Не съм влизал в спор. Нито веднъж", посочи Травис в подкаста "New Heights" пред госта си - Джордж Клуни.

Актьорът също никога не се е карал със съпругата си Амал Клуни. Двамата са женини от 2014 г.

"Нито един от нас няма да спечели спора, така че защо да се въвличаме в него? Пич, аз съм на 64 г. За какво да се карам в този момент? Срещнах тази невероятна жена, тя е красива и умна, и тя защитава всички най-важни неща, в които вярвам в този свят... Така че - за какво да се карам?", коментира Клуни.

