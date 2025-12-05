Провал: Бивш руски командир оцени нахлуването в Украйна като незадоволително

Бивш командир на руските сухопътни сили даде рядко откровено мнение за войната в Украйна.

Генерал-полковник Владимир Чиркин заяви, че Москва „отново не е била подготвена“ за война в началото на 2022 г. Той каза, че руското разузнаване е подвело Кремъл относно политическите настроения в Украйна, пише BI.

Бивш главнокомандващ на руските сили разкритикува разузнавателните служби на Кремъл миналата седмица за действията им в началото на конфликта в Украйна, като заяви, че те са подтикнали неподготвената Москва да започне пълномащабна инвазия.

Коментарите на Владимир Чиркин, генерал-полковник, който е ръководил сухопътните сили на Русия от 2012 до 2013 г., са необичайно критични за висш руски военен, дори и сред тези, които вече не са на служба.

„Всички, ако си спомняте, започнаха да казват през февруари 2022 г., че войната ще приключи за три дни. Сега ще ги победим всички“, каза Чиркин в интервю на 27 ноември за руското радио RBC.

„Но за съжаление, не се получи така. Бих дал на цялата ни руска разузнавателна общност незадоволителна оценка“, добави той. Критиката на генерала беше подчертана тази седмица в украинските кръгове от Денис Казански, украински политически журналист.

В интервюто за РБК Чиркин заяви, че Москва „традиционно“ е подценила баланса на силите, като е подценила врага си и е надценила способностите на собствените си сили.

„Честно казано, не искам да критикувам никого, но според мен Русия отново не беше подготвена за война, както и в предишни години и векове“, каза той.

Чиркин заяви, че руското ръководство е било подведено да мисли, че 70% от населението на Украйна подкрепя проруското правителство.

„Оказа се точно обратното. 30% са за нас и 70% са против“, каза той. „През първите няколко седмици ни беше даден сериозен и жесток урок.“

Чиркин също така каза, че руските сили вероятно са страдали в ранните етапи на инвазията от „синдрома на Тбилиси“, който описва ситуацията, в която войските се страхуват да вземат тактически решения без заповеди от своите началници.

Оценката на Чиркин до голяма степен съвпада с анализите на Запада и Украйна за първите месеци на войната, според които Русия е подценила сериозно способността си да превземе региона на Киев. След седмици на объркване сред войските, лоша логистика и неуспех в постигането на въздушно превъзходство, Кремъл се оттегли от столицата в края на март.

Русия е забранила разпространяването на „невярна информация“ за войната в Украйна,

което може да доведе до присъда от до 15 години затвор. Правозащитни групи обаче твърдят, че законът се използва за наказание на руснаци, които протестират или критикуват инвазията.

Въпреки това Чиркин, чиято военна длъжност е приблизително еквивалентна на тризвезден генерал в НАТО, не стигна дотам да критикува публично обявената от Москва причина за нахлуването в Украйна.

Останалата част от интервюто му с Таманцев се фокусира върху това как руската война се е развила през последните няколко години и как руските войски биха могли да постигнат визията на Москва за победа.

Чиркин е лишен от командването си през 2013 г., когато е обвинен в подкуп. Той губи званието си, след като през август 2015 г. е осъден за приемане на подкуп от 450 000 рубли и е осъден на пет години трудов лагер, но присъдата е заменена през декември. Генерал-полковникът, който твърди, че подкупът е резултат от измама на негови подчинени, е възстановен в званието си.