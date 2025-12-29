IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Горячкина и Карлсен са световните шампиони в бързия шах

Антоанета Стефанова се класира на 20-о място при жените

29.12.2025 | 09:03 ч. 8
Александра Горячкина Снимка Фейсбук

Антоанета Стефанова се класира на 20-о място при жените на световното първенство по ускорен шахмат в Доха, Катар.

Българката завърши 11-кръговия турнир с актив от 7 точки, като в днешния трети ден от надпреварата регистрира победа над полякинята Михалина Руджинска,  допусна загуба от индийката  Савита Шри и завърши реми с китайката Чън Инин.

Шампионка стана рускинята Александра Горячкина, която спечели титлата след финален плейоф с китайката Цзинър Чжу,  в който се наложи с 1,5:0,5 точки. Двете приключиха турнира с актив от по 8,5 точки, колкото имаше и индийката Хумпи Конеру, която по допълнителни показатели остана с бронзовото отличие. За Горячкина това е първа световна титла в ускорения шахмат.

От останалите българки най-предно класиране постигна Нургюл Салимова, която с 6,5 точки зае 35-о място.

Белослава Кръстева и Надя Тончева приключиха с по 4,5 точки, като са на 104-то и 106-о място съответно.

При мъжете Аркадий Найдич завърши с 5,5 точки на 190-о място.

Шампион за рекордния шести път и за трети в последните четири години е Магнус Карлсен. Норвежецът приключи с 10,5 точки от 13 кръга, като постигна 3,5 точки в решителните четири кръга днес.

Сребърният медал е за руснака Владислав Артемиев с 9,5 точки, а със същия актив индиецът Арджун Еригаиси завоюва бронза.

В понеделник и вторник отново в Доха ще бъдат определени и световните шампиони в блица. /publika.bg

 

