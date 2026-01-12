Трансферът на годината: “Челси” купува Винисиус

В Англия се пече трансферът на годината.

Според информации от Острова местният “Челси” готви бомба, като “сините” от Лондон ще предложат 150 млн. евро за една от звездите на “Реал” (Мадрид) Винисиус.

Бразилецът все още отказва да преподшише своя договор с кралския клуб, което адски много изнервя ръководството на испанците. “Челси” пък не щади средства в името клубът да е сред най-добрите не само в Англия, но и в Европа.