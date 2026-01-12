IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трансферът на годината: “Челси” купува Винисиус

Лондончани ще предложат 150 млн. евро

12.01.2026 | 09:29 ч. 11
Снимка БГНЕС

В Англия се пече трансферът на годината.

Според информации от Острова местният “Челси” готви бомба, като “сините” от Лондон ще предложат 150 млн. евро за една от звездите на “Реал” (Мадрид) Винисиус.

Бразилецът все още отказва да преподшише своя договор с кралския клуб, което адски много изнервя ръководството на испанците. “Челси” пък не щади средства в името клубът да е сред най-добрите не само в Англия, но и в Европа. 

