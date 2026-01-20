Григор Димитров отпадна в първия кръг на Australian Open

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Австралия.

Полуфиналистът в надпреварата през 2017 година и бивш номер 3 в света Димитров претърпя поражение от Томаш Махач (Чехия) с 4:6, 4:6, 3:6 след 105 минути игра и за втора поредна година напусна рано първото състезание за сезона от Големия шлем.

Димитров, 45-и в световната ранглиста в момента, има общо 16 участия в Мелбърн, като само два пъти преди днес не беше успявал да преодолее първия кръг – през 2013-а и през 2025 година, когато загуби след отказване заради травма. Той има и още три четвъртфинала – през 2014, 2018 и 2021-а, като Откритият шампионат на Австралия остава най-успешният за българина от турнирите от Шлема с 33 победи в 49 мача.

Махач, 24-и в класацията на АТП, затвърди добрата си форма, постигайки шеста поредна победа, след като в събота спечели титлата в Аделаида.

25-годишният чех изигра много солиден първи сет, в който не даде никакви шансове на хасковлията на собствен сервис, а реализира единствен брейк в седмия гейм, за да поведе в резултата.

Във втората част 34-годишният българин имаше отлична възможност, когато при 2:1 поведе с 40:0 при подаване на съперника, но Махач се измъкна благодарение на силния си сервис. Впоследствие Димитров допусна брейк отново в седмия гейм, в който поведе с 30:0, но загуби следващите четири разигравания, а това се оказа ключово и след ова чехът без проблеми удържа аванса си, за да поведе с два сета.

В третата част Димитров отрази общо три възможности за пробив на съперника в първите си два сервис-гейма, а между тях от своя страна пропусна един шанс да реализира брейк, като Махач се измъкна с ас от трудната ситуация. Чехът все пак спечели подаването на хасковлията за 3:2 след непредизвикана грешка от форхенд на Димитров, а до края доминираше, като взе осем от последните девет разигравания, за да триумфира.

Махач завърши мача с 21 аса и с общо 38 печеливши удара срещу 21 непредизвикани грешки. В същото време Димитров пласира 11 аса и 33 уинъра, но допусна и 38 непредизвикани грешки.

(БТА)