Отиде си футболната легенда Спиро Дебърски

На 92-годишна възраст почина легендата на Локомотив (София) и на целия български футбол Спиро Дебърски, съобщи за БТА Сашо Стойков - журналист и привърженик на "червено-черните".

Спиро Дебърски е роден на 8-и декември 1933-а година в Благоевград, който тогава носи името Горна Джумая. Започва да тренира футбол в местните клубове Македонска слава, Ботев и Юлий Дерменджиев, от които по-късно ще се роди Пирин.

Отбива военната си служба в Казанлък, където играе в тогавашния единен отбор на града - Торпедо (Казанлък). Забелязан е от Локомотив (София), които го привличат и там той разгръща пълния си потенциал. Дебърски носи екипа на "железничарите" 11 години - от 1957-а до 1968-а, като в този период записва 276 мача и 84 гола. През 1964-а година вдига и шампионската титла на страната.

За националния отбор има 24 мача и 8 гола, участва на Олимпийските игри през 1960-а година в Рим, където България "лъвовете“ остават 2-и в група 1 заедно с Югославия, Турция и Обединената арабска република и отпадат.

След края на кариерата си се ориентира към треньорска дейност и работи дълги години в България и Кипър.

Спиро Дебърски до последния си ден се интересуваше от футболния живот и от любимия си Локомотив, а през лятото придружен от внучката си Сани Дебърска, присъства на стадиона в "Надежда“, където беше награден по случай 95-ата годишнина от създаването на дружеството.