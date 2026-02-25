IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лудогорец надцака Левски за звездата на Берое

Алберто Салидо подписа с шампионите

25.02.2026 | 08:53 ч. 7
Снимка Лудогорец

Лудогорец привлече испанския нападател Алберто Салидо. Шампионите и Берое финализираха успешно преговорите по трансфера, като междувременно 26-годишният футболист премина медицински изследвания и фитнес тестове, съобщи БНР.

Най-добрият играч на Берое до момента упорито бе спряган за трансфер в ЦСКА 1948 в последните два дни, но в крайна сметка ще облече екипа на разградчани в последния ден от трансферния прозорец у нас.

Салидо се включва в тренировките на Лудогорец незабавно и ще бъде на разположение на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо за предстоящите мачове от Първа лига следващата седмица срещу Локо (Пд) и Левски.

„Много съм щастлив от този трансфер. Имах оферти от няколко клуба в България и чужбина, но избрах Лудогорец, защото идването ми в този отбор е голяма крачка напред в моето развитие“, коментира Алберто Салидо.

