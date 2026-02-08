IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Линдзи Вон падна тежко, закараха я в болница

Тя не завърши спускането за жени на Олимпийските игри в Милано-Кортина

08.02.2026 | 13:30 ч. Обновена: 08.02.2026 | 13:30 ч. 10
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Американската звезда в скоростните дисциплини Линдзи Вон падна тежко и не успя да завърши спускането в алпийските ски на Олимпийските игри в Кортина д'Ампецо.

Седмица след като скъса кръстната връзка на лявото си коляно, Вон реши да стартира на Игрите, но още в началото една от неравностите я изхвърли от трасето. Американката падна, остана да стене и лежи на пистата, след което получи медицинска помощ и беше изнесена със специална шейна и хеликоптер.

41-годишната Линдзи Вон падна на 30 януари по време на спускане за Световната купа и в Кран Монтана. Тя също така увреди менискуса си и получи синини.

Днешната контузия по всяка вероятност ще сложи край на кариерата ѝ.

Пистата "Тофана" в Кортина е едно от любимите ѝ трасета, където тя за първи път в кариерата си се качи на подиум за Световната купа, като се класира на трето място през 2004-а, а след това спечели шест спускания и шест състезания в супергигантския слалом.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

линдзи вон
