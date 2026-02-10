IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Седем българи ще се състезават днес на Олимпиадата

Ще стартират в ски бягането и биатлона

10.02.2026 | 09:00 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Седем българи ще стартират днес на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026.

Калина Недялкова ще направи дебют на най-големия зимен спортен форум след 10:15 часа в квалификацията на спринта в класически стил от програмата на ски бягането, а в същата дисциплина при мъжете след 10:55 часа ще стартират Марио Матиканов и Даниел Пешков.

След 14:30 часа в индивидуалното състезание на 20 километра участието си ще започнат и биатлонистите Константин Василев, Владимир Илиев, Благой Тодев и Антон Синапов.

Освен двата спорта с българско участие, във вторник ще бъдат разпределени още шест комплекта медали - в отборната комбинация по ски-алпийски дисциплини за жени, в слоупстайла на ски-свободен стил за мъже, в смесената отборна надпревара по шорттрек, в смесения отборен турнир по кърлинг, при шейничките единично за жени и в ски-скока за смесени отбори.

В програмата са включени и състезания от олимпийските турнири по хокей на лед, фигурно пързаляне и по бабуни от ските-свободен стил.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Олимпийски игри програма българи
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem