Група мечки се "присъединиха" към скиорите на писта в Калифорния ВИДЕО

Три мечки бяха заснети да преминават през оживена ски писта в калифорнийски курорт, предизвиквайки кратка паника сред спускащите се по склона туристи. Кадрите показват как животните тичат през снега в колона, пресичайки трасето точно пред скиори и сноубордисти.

В първите секунди от видеото част от хората рязко намаляват скоростта и спират, за да избегнат сблъсък. Други правят опит да заобиколят мястото, като внимателно сменят посоката си по склона. Има и такива, които се отдалечават максимално бързо от района. Няколко души обаче запазват дистанция и вадят телефоните си, за да заснемат необичайната сцена.

Мечките не се вижда да са агресивни и не проявяват интерес към хората. Изглежда, че те просто преминават през пистата с бърз, но целенасочен ход. Не е ясно дали животните са били подплашени, дали са търсили храна или просто са пресичали терена, за да достигнат друга част от планината.

Ситуацията се развива бързо и без инциденти. Няма данни за пострадали, а след краткия смут скиорите постепенно възобновяват спусканията си.

Подобни срещи не са изключение в планинските райони на Калифорния, където дивата природа често се доближава до туристическите зони. Експерти напомнят, че при подобна ситуация най-важно е хората да запазят спокойствие, да не доближават животните и да им дадат пространство да продължат по пътя си.

Е, вярно си е, че в природата и планината човекът е гост.