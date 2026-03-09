Лудогорец победи лесно с 3:0 Монтана

Лудогорец победи лесно с 3:0 в символичното си гостуване на Монтана от 25-ия кръг в Първа лига. Двубоят се игра в Разград заради ремонтни дейности на стадион "Огоста" в Монтана. Вторият пореден успех в първенството доближи шампионите на 6 точки от лидера Левски, който по-късно днес е домакин на Локомотив Пловдив.

Мачът започна с натиск за разградчани. В шестата минута Винисиус Ногейра центрира от ъглов удар, а Ивайло Чочев засече с глава, но удар напречната греда.

Четири минути по-късно Сон би от разстояние, но вратарят Марсио Роса се справи с опасността. След изтичане на четвърт час игра отново Сон шутира неточно.

В 18-ата минута Лудогорец взе преднина, след като Ерик Маркус направи асистенция за Оливие Вердон, разписал се от близка дистанция.

Натискът на "зелените" продължи и в 36-ата минута Ногейра центрира, а Дуа отблизо би слабо в тялото на Роса.

Две минути преди края на редовното време Лудогорец стигна до втори гол. Петър Станич изведе Ерик Маркус на скорост по дясното крило и той центрира към Дуа, който направи резултата 2:0.

Във втората минута на продължението Ивайло Чочев реализира още един гол във вратата на Монтана, разписвайки се с глава след асистенция на Квадво Дуа.

След почивката играта беше равностойна и не предложи много голови положения пред двете врати. В 60-ата минута Витиньо и Албин Линер не успяха да успяха да затруднят Бонман.

В следващата атака Ерик Маркус би към вратата на монтанци, но Марсио Роса се намеси решително.

В 77-ата минута Ерик Маркус удари гредата след центриране от ъглов удар.

Лудогорец е на второ място в класирането с 50 точки, а лидерът Левски е има 56. Монтана е със само 16 пункта, след като загуби пет от общо шест срещи през 2026 година. (БТА)