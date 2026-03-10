IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стоки с фалшиви марки за 100 000 евро конфискуваха във Варна

Те са открити в търговски обект в центъра на града

10.03.2026 | 18:05 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Стоки с фалшиви марки за близо 100 000 евро са конфискувани при акция на „Икономическа полиция“ и Патентното ведомство във Варна, съобщиха от МВР в града. 

Намерени са 900 различни артикула - дрехи, обувки, чанти, колани. Стоката е с лого и надписи на защитени търговски марки, но без да е придружена с документ за произход и разрешение от притежателите на изключителното право за разпространение.

Артикулите са открити в търговски обект в центъра на Варна. По случая е образувано досъдебно производство.

 

стоки фалшиви марки Варна
